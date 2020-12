Disastro Real: sui social è #ZidaneOut. E i tifosi scelgono il sostituto (Di martedì 1 dicembre 2020) La trasferta del Real Madrid in Ucraina si è rivelata un vero e proprio Disastro. I Blancos hanno incassato una batosta inaspettata cadendo contro lo Shakhtar Donetsk. Un tonfo che fa il bis con la sconfitta dell'andata in casa. E ora la qualificazione Champions League si complica dannatamente perché i Blancos dovranno guadagnarsi la qualificazione nell'ultimo atto contro il Borussia Monchengladbach in un vero e proprio spareggio. Sui social il risultato negativo è stato accolto malissimo dai tifosi che hanno subito individuato il principale responsabile del momento no: Zinedine Zidane. Il tecnico è sotto attacco.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ArjunBIanco/status/1333861325462597632"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/04Triggha/status/1333863765742407683"embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 1 dicembre 2020) La trasferta delMadrid in Ucraina si è rivelata un vero e proprio. I Blancos hanno incassato una batosta inaspettata cadendo contro lo Shakhtar Donetsk. Un tonfo che fa il bis con la sconfitta dell'andata in casa. E ora la qualificazione Champions League si complica dannatamente perché i Blancos dovranno guadagnarsi la qualificazione nell'ultimo atto contro il Borussia Monchengladbach in un vero e proprio spareggio. Suiil risultato negativo è stato accolto malissimo daiche hanno subito individuato il principale responsabile del momento no: Zinedine Zidane. Il tecnico è sotto attacco.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ArjunBIanco/status/1333861325462597632"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/04Triggha/status/1333863765742407683"embedcontent src="twitter" ...

pisto_gol : L’Inter con il Real è stata un disastro ma una parte del tifo è autolesionista : negli ultimi 10 anni l’Inter ha ca… - ItaSportPress : Disastro Real: sui social è #ZidaneOut. E i tifosi scelgono il sostituto - - sportface2016 : #ShakhtarRealMadrid La stampa spagnola spara a zero sui Blancos di #Zidane - albo_interista : Le partite come le ha approcciate il Parrucchino in Coppa sono state un disastro. Giocare a viso aperto col Real Ma… - InteristaYanas : RT @RikIranez: @PresMoratti In realtà solo due squadre in 13 partite e con vittorie di misura infarcite di sviste arbitrali (a parte il dis… -