Covid, soccorritore del 118 muore a 59 anni: "Luigi era forte come un leone" (Di martedì 1 dicembre 2020) Luigi Pucariello era un infermiere e soccorritore del 118, morto per Covid a Lucera, nel foggiano. Si era contagiato a ottobre, e dopo qualche giorno senza sintomi, aveva iniziato ad avvertire la cosiddetta "fame d'aria". Luigi non aveva, apparentemente, patologie pregresse. Gino, come lo chiamavano gli amici, lascia la moglie e due figli. >> Il Coronavirus può entrare nel cervello attraverso il naso: lo studio su "Nature Neuroscience" I colleghi ricordano Luigi Luigi Pucariello lavorava da una decina d'anni al pronto soccorso dell'ospedale Lastaria del centro federiciano. Prima ancora aveva collaborato come elisoccorritore all'Alidaunia di Foggia. I colleghi del 118 piangono Luigi Pucariello, morto per Covid a 59 anni. L'ennesima vittima tra ...

