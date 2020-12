Covid | Miozzo | “O ci rassegniamo a un Natale in sobrietà o saremo travolti da uno tsunami”

Leggi su dire

(Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – “Arrivati a questo punto, dev’essere chiaro a tutti che anche le nostre più significative abitudini devono cambiare, oppure passeremo rapidamente da un’ondata all’altra”. Lo ha dichiarato in un’intervista a Inews24.it il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo. “O facciamo così o verremo travolti da uno tsunami inarrestabile- prosegue Miozzo- che non si limiterà al coronavirus, ma aumenterà il rischio di morire d’infarto o a causa di un incidente perché non ci saranno ambulanze, sale operatorie o terapie intensive disponibili”.