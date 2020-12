Conti pubblici, in 11 mesi il fabbisogno sale di 104,3 mld (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Mef: in parte compensato il calo delle entrate fiscali. La spesa per interessi sui titoli di Stato in aumento di circa 280 milioni Leggi su ilsole24ore (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Mef: in parte compensato il calo delle entrate fiscali. La spesa per interessi sui titoli di Stato in aumento di circa 280 milioni

EmiliaUA : I politici non ci odiano. Stanno solo mettendo in atto le misure di distruzione economica imposte da UE, USA, Cina… - TommyBrain : EEP:I vantaggi del finanziamento diretto del debito da parte della BCE. Risposta all’Osservatorio dei Conti Pubblic… - IacobellisT : EEP:I vantaggi del finanziamento diretto del debito da parte della BCE. Risposta all’Osservatorio dei Conti Pubblic… - RaiNews : Ospiti della rassegna stampa di #RaiNews24, in onda stasera dalle 23, sono il direttore osservatorio Conti pubblici… - GiovannaConfal5 : RT @SaraMarcozzi: ?? Nel pieno dell’emergenza #Covid ecco le priorità per il centrodestra guidato da #Marsilio in #Abruzzo: dare più di 6 mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Conti pubblici Conti pubblici, in 11 mesi il fabbisogno sale di 104,3 mld Il Sole 24 ORE Conti pubblici, fabbisogno primi 11 mesi in crescita di 104,2 miliardi

Conti pubblici, fabbisogno primi 11 mesi in crescita di 104,2 miliardi. A novembre, secondo i dati resi noti dal Mef, il saldo del settore statale si è chiuso ...

Carlo Cottarelli a “Il Morning Show”: “Tassa patrimoniale? Non mi pare che la crisi sia così profonda”

“Io francamente la patrimoniale non la farei. Poi bisogna intendersi su cosa si intende con il termine “patrimoniale” ma in ...

Conti pubblici, fabbisogno primi 11 mesi in crescita di 104,2 miliardi. A novembre, secondo i dati resi noti dal Mef, il saldo del settore statale si è chiuso ...“Io francamente la patrimoniale non la farei. Poi bisogna intendersi su cosa si intende con il termine “patrimoniale” ma in ...