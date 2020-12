Caffeuccio tra Natalia Paragoni e Giulia De Lellis? Ecco cosa è successo (Di martedì 1 dicembre 2020) Natalia Paragoni, ospite a Casa Chi per parlare del suo fidanzato Andrea Zelletta, non si è risparmiata nel prendere le distanze da chi la paragona a Giulia De Lellis. Le dichiarazioni che Natalia ha fatto sull’influencer romana hanno creato scalpore tanto che la stessa Giulia avrebbe smesso di seguirla su Instagram, almeno secondo i fan. Natalia Paragoni ha voluto sottolineare la differenza tra le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne, ma anche quella tra Andrea Zelletta e Andrea Damante. Ecco le parole dell’influencer riportate da blogtivvu.com: Giulia De Lellis? Siamo totalmente l’opposto come persone, come personalità… Io ho sempre fatto l’estetista, ho studiato per questo e ho portato ... Leggi su trendit (Di martedì 1 dicembre 2020), ospite a Casa Chi per parlare del suo fidanzato Andrea Zelletta, non si è risparmiata nel prendere le distanze da chi la paragona aDe. Le dichiarazioni cheha fatto sull’influencer romana hanno creato scalpore tanto che la stessaavrebbe smesso di seguirla su Instagram, almeno secondo i fan.ha voluto sottolineare la differenza tra le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne, ma anche quella tra Andrea Zelletta e Andrea Damante.le parole dell’influencer riportate da blogtivvu.com:De? Siamo totalmente l’opposto come persone, come personalità… Io ho sempre fatto l’estetista, ho studiato per questo e ho portato ...

