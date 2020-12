Aouar: “Al Lione sto bene, le voci di mercato non mi danno fastidio” (Di martedì 1 dicembre 2020) Houssem Aouar, centrocampista del Lione, oggetto del desiderio di diversi club, ha ricomposto la frattura col proprio club, allontanando le voci di un possibile addio. Il centrocampista, che era stato punito con un turno di sospensione dal club per essersi rifiutato di svolgere una seduta di lavoro atletico, si è messo alle spalle la questione. Queste le sue parole a RMC: “È stata una decisione del direttore sportivo. Stiamo andando bene in questo momento, quindi dobbiamo guardare avanti e smettere di parlare di questa vicenda: io non sono niente, conta il gruppo. Il rapporto con Juninho è molto buono. È una leggenda del club e c’è sempre da imparare da persone come lui. Non riesco a capire come possano dipingermi infelice quando gioco nella squadra della mia città. Sono molto felice al Lione, ho ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Houssem, centrocampista del, oggetto del desiderio di diversi club, ha ricomposto la frattura col proprio club, allontanando ledi un possibile addio. Il centrocampista, che era stato punito con un turno di sospensione dal club per essersi rifiutato di svolgere una seduta di lavoro atletico, si è messo alle spalle la questione. Queste le sue parole a RMC: “È stata una decisione del direttore sportivo. Stiamo andandoin questo momento, quindi dobbiamo guardare avanti e smettere di parlare di questa vicenda: io non sono niente, conta il gruppo. Il rapporto con Juninho è molto buono. È una leggenda del club e c’è sempre da imparare da persone come lui. Non riesco a capire come possano dipingermi infelice quando gioco nella squadra della mia città. Sono molto felice al, ho ...

