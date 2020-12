Alstom | treno a idrogeno in Austria supera con successo tre mesi di prova

Leggi su quifinanza

(Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Coradia iLint di, il primopasseggeri al mondo alimentato da celle a combustibile a, ha completato coni tredisulle linee ferroviarie regionaliche delle ÖBB (Ferrovie federaliche). Il risultato riceve anche l’apzione ufficiale da parte della massima autorità ferroviaria del paese, il Ministero federaleco per la protezione del clima, l’ambiente, l’energia, la mobilità, l’innovazione e la tecnologia (BMK). Un traguardo importante che fa dell’il secondo paese in Europa, dopo la Germania, ad implementare una tecnologia a emissioni zero alternativa ai treni diesel.– si legge in una ...