Ys I e II stanno per arrivare su PC grazie a un portingsu floppy disk

(Di lunedì 30 novembre 2020) Lo sviluppatore di giochi giapponese Nihon Falcom ha annunciato che decenni dopo le loro versioni originali, Ys I e Ys II arriveranno su Sharp X68000, un PC solo per il Giappone che è stato messo in vendita per la prima volta nel 1987. Nel 1987, Ys I: Ancient Ys Vanished fu rilasciato per la prima volta su PC-8801, poi più tardi nello stesso anno su un paio di piattaforme PC giapponesi, prima dell'inevitabile porting per Famicom e Master System l'anno successivo. Il gioco ha ottenuto un remake migliorato per X68000 nel 1991, con una nuova grafica 3D. Ys II: Ancient Ys Vanished - The Final Chapter , tuttavia, non ha mai avuto una versione su X68000, rendendo questo porting il primo. I porting per entrambi i giochi si basano sulle versioni originali, ma come sottolinea IT Media, lo scorrimento in-game è stato semplificato e non sono necessari dischi vuoti per i salvataggi di gioco come ...