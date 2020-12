Uomini e Donne anticipazioni, Roberta su Riccardo: “Ecco quando andrò a letto con lui” (Di lunedì 30 novembre 2020) Com’è noto a chi segue Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono tornati a frequentarsi dopo la fugace relazione avuta in passato, quando poi lui l’aveva mollata per tornare con Ida Platano. Oggi, ovviamente, tra il cavaliere e la dama ci sono problemi di fiducia, soprattutto da parte di lei, che nel corso dell’ultima puntata ha fatto una precisazione molto importante. Ha dichiarato infatti che non si concederà fisicamente al Guarnieri finché lui non le darà l’esclusiva. Ricomincerà seriamente con lui solo quando avrà delle certezze, a differenza di quanto appunto successo in passato. Il cavaliere tarantino decide dunque di fare un passo indietro, anche perché la donna ha ripreso a sentire Michele Dentice. Quest’ultimo, però, sta prendendo i numeri di altre ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 30 novembre 2020) Com’è noto a chi segueGuarnieri eDi Padua sono tornati a frequentarsi dopo la fugace relazione avuta in passato,poi lui l’aveva mollata per tornare con Ida Platano. Oggi, ovviamente, tra il cavaliere e la dama ci sono problemi di fiducia, soprattutto da parte di lei, che nel corso dell’ultima puntata ha fatto una precisazione molto importante. Ha dichiarato infatti che non si concederà fisicamente al Guarnieri finché lui non le darà l’esclusiva. Ricomincerà seriamente con lui soloavrà delle certezze, a differenza di quanto appunto successo in passato. Il cavaliere tarantino decide dunque di fare un passo indietro, anche perché la donna ha ripreso a sentire Michele Dentice. Quest’ultimo, però, sta prendendo i numeri di altre ...

