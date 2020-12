Un sistema integrato immuno-circolatorio difende insetti da infezioni

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020) – Un nuovo studio condotto su 68 specie, appartenenti a 51 famiglie di, conferma che il loroimmunitario esono funzionalmente integrati come nei mammiferi. Lo studio pubblicato su Science Advance segue altri lavori simili fatti sulla zanzara Anopheles gambiae, vettore della malaria, nella quale era stato scoperto che gli emociti (cellule del sangue degli) si aggregano intorno alla valvola del cuore della zanzara durante leagendo come cellule immunitarie. Yan e Hillyer, che hanno voluto scoprire se questo fenomeno è specifico nelle zanzare o avviene anche in altri, hanno innanzitutto studiato la zanzara Aedes aegypti e la pulce dei letti Cimex lectularius scoprendo che leinnescano, anche in questi ...