"Sulla patrimoniale io non mollo Fisco, Pd-5S subalterni alla destra" (Di lunedì 30 novembre 2020) "Il no di una larga parte della maggioranza era francamente abbastanza prevedibile in un Paese che considera la parola patrimoniale impronunciabile e irrazionale". Il portavoce di Sinistra Italiana e deputato di LeU Nicola Fratoianni parla con Affaritaliani.it all'indomani della contrarietà espressa... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 30 novembre 2020) "Il no di una larga parte della maggioranza era francamente abbastanza prevedibile in un Paese che considera la parolaimpronunciabile e irrazionale". Il portavoce di Sinistra Italiana e deputato di LeU Nicola Fratoianni parla con Affaritaliani.it all'indomani della contrarietà espressa... Segui su affaritaliani.it

il_pucciarelli : Sulla patrimoniale ?? - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Nuova task force per Conte, c… - Affaritaliani : 'Sulla patrimoniale io non mollo. Fisco, Pd-5S-IV subalterni alla destra' - RNencini : L’unico modo per depotenziare la discussione sulla “patrimoniale” è presentare un nuovo assetto del prelievo fiscal… - achene_paolo : RT @maxdantoni: A rieccola, la patrimoniale. Vorrei però ricordare che in Italia un'imposta patrimoniale c'è già, anzi ce ne sono due e non… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla patrimoniale HTTP/1.1 Server Too Busy