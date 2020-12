Spallanzani: 242 i pazienti positivi, di cui 39 in terapia intensiva (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – “I pazienti positivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 242 (+4 rispetto a ieri). Di questi, 39 pazienti (come ieri) necessitano di terapia intensiva”. E’ quanto si legge nell’odierno bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 1.355”. Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – “Ial tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 242 (+4 rispetto a ieri). Di questi, 39(come ieri) necessitano di”. E’ quanto si legge nell’odierno bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro’ di Roma. “Idimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 1.355”.

zazoomblog : Spallanzani: 242 i pazienti positivi di cui 39 in terapia intensiva - #Spallanzani: #pazienti #positivi - LavoroLazio_com : Coronavirus, Spallanzani: 242 pazienti positivi ricoverati, 39 in terapia intensiva L’INMI Spallanzani ha diramato… - Linchiesta_news : #COVID19 Il bollettino dello #Spallanzani: 242 i pazienti positivi ricoverati - Roma_H_24 : Covid a Roma: all'Istituto Spallanzani calano i ricoveri, sono 242 - - LavoroLazio_com : Coronavirus, Spallanzani: 242 pazienti positivi ricoverati, 39 in terapia intensiva L’INMI Spallanzani ha diramato… -

Ultime Notizie dalla rete : Spallanzani 242 HTTP/1.1 Server Too Busy