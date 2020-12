Serbia e Montenegro scontro frontale riguardo l’assemblea di Podgorica (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Ministero degli Esteri della Serbia ha chiesto all’ambasciatore del Montenegro, Tarzan Milosevic, di lasciare il Paese. Questa è stata la reazione del Ministero degli Esteri serbo a una decisione simile del Montenegro nei confronti dell’ambasciatore serbo. La decisione del Ministero degli Esteri è pubblicata sul suo sito web. Il 28 novembre il Ministero degli Leggi su periodicodaily (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Ministero degli Esteri dellaha chiesto all’ambasciatore del, Tarzan Milosevic, di lasciare il Paese. Questa è stata la reazione del Ministero degli Esteri serbo a una decisione simile delnei confronti dell’ambasciatore serbo. La decisione del Ministero degli Esteri è pubblicata sul suo sito web. Il 28 novembre il Ministero degli

MoliPietro : Serbia e Montenegro scontro frontale riguardo l’assemblea di Podgorica - periodicodaily : Serbia e Montenegro scontro frontale riguardo l’assemblea di Podgorica - javipol87 : Serbia and Montenegro diplomacy in crisis - bordoni_russia : Incidente diplomatico fra Serbia e Montenegro per una dichiarazione dell' ambasciatore serbo secondo cui il Montene… - paoloigna1 : Attende l'insediamento del nuovo governo molto vicino a #Belgrado BBC News - Serbia rescinds Montenegro ambassador… -

Ultime Notizie dalla rete : Serbia Montenegro HTTP/1.1 Server Too Busy