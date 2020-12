Sanità Calabria, Longo: “Prima di iniziare vorrei vedere con i miei occhi e capire” (Di lunedì 30 novembre 2020) REGGIO CALABRIA – “Prima di iniziare, vorrei vedere con i miei occhi e capire”. Così il nuovo commissario alla sanità calabrese Guido Longo, neo incaricato dal governo per il piano di rientro dal deficit sanitario, giunto oggi alla Cittadella a Catanzaro. Longo proviene dai ruoli prefettizi, dopo essere stato per anni un alto dirigente della polizia come questore a Reggio Calabria e Palermo. L’ultimo incarico è stato svolto a Vibo Valentia come prefetto. Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) REGGIO CALABRIA – “Prima di iniziare, vorrei vedere con i miei occhi e capire”. Così il nuovo commissario alla sanità calabrese Guido Longo, neo incaricato dal governo per il piano di rientro dal deficit sanitario, giunto oggi alla Cittadella a Catanzaro. Longo proviene dai ruoli prefettizi, dopo essere stato per anni un alto dirigente della polizia come questore a Reggio Calabria e Palermo. L’ultimo incarico è stato svolto a Vibo Valentia come prefetto.

emergency_ong : 'Con il nostro lavoro non vogliamo cambiare la sanità in #Calabria. Vogliamo dare il nostro contributo, che è in po… - chetempochefa : 'il nostro ruolo è di dare un aiuto nell'emergenza. Per cambiare la sanità in Calabria servono ben altri strumenti.… - GiuseppeConteIT : Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già opera… - citynowit : Il neo Commissario alla Sanità Longo arriva in Calabria: 'La legalità prima di tutto' - ilquotidianoweb : Sanità in Calabria, Longo arriva a Catanzaro: «Prioritari legalità e qualità dei servizi» -

