PS5 | Masahiro Sakurai apprezza la console

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 30 novembre 2020), il game designer dietro Super Smash Bros. Ultimate, fa capolino tra i molti fan che PS5 si è saputa accaparrare Guardando oltre il lancio entusiasmante e disastroso in egual misura, PS5 rimane unadi prim’ordine al punto tale da conquistare anche. Per chi non seguisse la sfera Nintendo o non lo ricordasse, si tratta del medesimo game designer che per la Grande N sviluppò dapprima il franchise di Kirby, per poi passare alla serie di picchiaduro Super Smash Bros. che riunisce le varie IP del colosso di Kyoto. Nel pieno del fair play che contraddistingue il “Phil Spencer d’oriente”, il vulcanico director si è espresso favorevolmente sulla nuovadi Sony. PS5, chi si sarebbe aspettato mai i complimenti di...