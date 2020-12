Non è l’Arena usa la grafica col Vesuvio che "erutta" virus. I social si indignano (Di lunedì 30 novembre 2020) Un fotomontaggio con il Vesuvio che erutta virus mentre in studio Massimo Giletti parla dell’emergenza Covid-19 in Campania: è accaduto durante l’ultima puntata di Non è l’Arena su La7. L’elaborazione grafica ha suscitato reazioni indignate da parte di telespettatori e utenti. “Cattiva, razzista, di cattivissimo gusto”, “Lo sfondo del programma di Giletti rappresenta Napoli col Vesuvio che erutta Coronavirus. Al posto di Non è l’Arena, dovrebbe chiamarsi Padania is not Italy”: sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter. Ma che immagine è???Cattiva, razzista, di cattivissimo gusto!Alla vergogna di #Giletti non c'è mai fine!Che schifo! pic.twitter.com/JGfruBJKzo— Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) November 30, 2020 Lo sfondo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Un fotomontaggio con ilchementre in studio Massimo Giletti parla dell’emergenza Covid-19 in Campania: è accaduto durante l’ultima puntata di Non èsu La7. L’elaborazioneha suscitato reazioni indignate da parte di telespettatori e utenti. “Cattiva, razzista, di cattivissimo gusto”, “Lo sfondo del programma di Giletti rappresenta Napoli colcheCorona. Al posto di Non è, dovrebbe chiamarsi Padania is not Italy”: sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter. Ma che immagine è???Cattiva, razzista, di cattivissimo gusto!Alla vergogna di #Giletti non c'è mai fine!Che schifo! pic.twitter.com/JGfruBJKzo— Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) November 30, 2020 Lo sfondo ...

Italbasket : ?? Game Day! Si gioca. E i ragazzi non vedono l’ora! Palla a due alle 15.00 italiane. Diretta @SkySport Arena ??… - EnricoLetta : Il più grande calciatore di tutti i tempi. E non lo dico per l’emozione del momento. L’unica volta che lo vidi gioc… - matteoc1951 : L'immondizia truccata da informazione,VISCIDUME, da non guardare Non è l’Arena, il Vesuvio che erutta Covid scaten… - giu_alessi : RT @HuffPostItalia: Non è l’Arena usa la grafica col Vesuvio che 'erutta' virus. I social si indignano - ilriformista : Il Vesuvio ‘erutta’ #Coronavirus, #Giletti e lo sciacallaggio di Non è l’Arena sul #Covid in #Campania @nonelarena -

