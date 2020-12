“Mascherine creano ansia e stress. Comunicare è diventato difficile”: il monito di uno studio inglese (Di lunedì 30 novembre 2020) Londra, 30 nov – Indossare le mascherine produce ansia e stress: averne una sul volto, sebbene serva per proteggere dal coronavirus, ha un impatto molto negativo sulla nostra capacità di Comunicare e alla lunga produrrà anche danni psicologici. Questo, almeno, sembra rivelare una ricerca dell’università di Manchester. “Mascherine e ansia, stress o imbarazzo” Questa ricerca sulle mascherine, l’ansia e lo stress che possono provocare soprattutto nella comunicazione, è stata condotta dall’Università di Manchester. Gli studiosi inglesi hanno scoperto che indossare una copertura rende impossibile la lettura delle labbra e ciò, ovviamente, oscura molte comunicazioni non verbali, come ad esempio le espressioni facciali, e attutisce il suono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) Londra, 30 nov – Indossare le mascherine produce: averne una sul volto, sebbene serva per proteggere dal coronavirus, ha un impatto molto negativo sulla nostra capacità die alla lunga produrrà anche danni psicologici. Questo, almeno, sembra rivelare una ricerca dell’università di Manchester.o imbarazzo” Questa ricerca sulle mascherine, l’e loche possono provocare soprattutto nella comunicazione, è stata condotta dall’Università di Manchester. Glisi inglesi hanno scoperto che indossare una copertura rende impossibile la lettura delle labbra e ciò, ovviamente, oscura molte comunicazioni non verbali, come ad esempio le espressioni facciali, e attutisce il suono ...

