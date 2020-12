La procura di Roma va avanti su Regeni. Egitto: "Prove insufficienti" (Di lunedì 30 novembre 2020) La procura di Roma va avanti ed è pronta a chiudere le indagini a carico di cinque appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro di Giulio Regeni. È quanto comunicato oggi dal procuratore Michele Prestipino al procuratore generale d’Egitto, Hamada al Sawi, nel corso di un incontro svolto in videoconferenza. “Il procuratore generale egiziano - è detto in una nota congiunta - nel prendere atto della conclusione delle indagini preliminari italiane, avanza riserve sulla solidità del quadro probatorio che ritiene costituito da Prove insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio. In ogni caso la procura generale d’Egitto rispetta le decisioni che verranno assunte, nella ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Ladivaed è pronta a chiudere le indagini a carico di cinque appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro di Giulio. È quanto comunicato oggi daltore Michele Prestipino altore generale d’, Hamada al Sawi, nel corso di un incontro svolto in videoconferenza. “Iltore generale egiziano - è detto in una nota congiunta - nel prendere atto della conclusione delle indagini preliminari italiane, avanza riserve sulla solidità del quadro probatorio che ritiene costituito daper sostenere l’accusa in giudizio. In ogni caso lagenerale d’rispetta le decisioni che verranno assunte, nella ...

