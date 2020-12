La lotteria degli scontrini sulla rampa di lancio: ecco come ottenere il codice per partecipare (Di lunedì 30 novembre 2020) Scontrino fiscale (Google Images)Novità in arrivo sul fronte delle misure previste dal governo per incentivare i consumi nei negozi fisici. Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto con le istruzioni relative al piano cashback, la cui sperimentazione per quanto riguarda l’extra cashback natalizio potrebbe partire l’8 dicembre, si mette ora in moto anche la macchina dedicata alla lotteria degli scontrini, che dopo numerosi rinvii partirà ufficialmente a gennaio. Dal primo dicembre, sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it dedicato all’iniziativa, sarà possibile registrarsi e richiedere il proprio codice lotteria da presentare agli esercenti al momento dell’acquisto. come registrarsi? Cliccando sulla ... Leggi su wired (Di lunedì 30 novembre 2020) Scontrino fiscale (Google Images)Novità in arrivo sul fronte delle misure previste dal governo per incentivare i consumi nei negozi fisici. Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto con le istruzioni relative al piano cashback, la cui sperimentazione per quanto riguarda l’extra cashback natalizio potrebbe partire l’8 dicembre, si mette ora in moto anche la macchina dedicata alla, che dopo numerosi rinvii partirà ufficialmente a gennaio. Dal primo dicembre, sul sito www..gov.it dedicato all’iniziativa, sarà possibile registrarsi e richiedere il proprioda presentare agli esercenti al momento dell’acquisto.registrarsi? Cliccando...

