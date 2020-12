Iran | un’altra morte eccellente nel giorno del funerale dello scienziato nucleare

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) NeldelMohsen Fakhrizade, ucciso venerdì scorso in un agguato che secondo le autoritàiane porta l’impronta di Israele, il network emiratino Al-Arabiya dà la notizia diillustre nella galassia del potereiano. Il comandante dei Guardiani della Rivoluzione dell’, Muslim Shahdan, è stato ucciso da un drone in un attacco vicino al confine tra Siria e Iraq. L’emittente cita fonti irachene, secondo le quali il drone ha preso di mira l’auto sulla quale viaggiava il comandante pasdaran. La notizia – in corso di sviluppo – arriva a poche ore dalla cerimonia funebre con cui l’ha conferito lo status di martire a Fakhrizadeh. Secondo ...