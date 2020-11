“Incredibile, hai vinto di nuovo!”. L’Eredità, Massimo Cannoletta trionfa ancora! Ma stavolta succede qualcosa di assurdo: fenomeno! (Di lunedì 30 novembre 2020) Non si parla altro che di lui questo periodo. Parliamo di Massimo Cannoletta, il campione de L’Eredità, che anche nella puntata di domenica 29 novembre 2020, del seguitissimo quiz del preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna, è riuscito ad indovinare la risposta esatta alla ghigliottina aggiungendo un’altra cifra importante al montepremi già accumulato. Ha vinto esattamente 16.250€ in gettoni d’oro il campione de L’Eredità Massimo nella puntata di stasera, montepremi grazie al quale la cifra totale da lui portata a casa fin dalla prima vittoria ha superato i 180.000€. È stato fenomenale Massimo che partendo dai cinque indizi della ghigliottina, ha dato ‘DESCRIZIONE’ come risposta, che si è rivelata essere esatta. Gli indizi erano ‘fisica’, ‘fedele’, ‘fatti’, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Non si parla altro che di lui questo periodo. Parliamo di, il campione de, che anche nella puntata di domenica 29 novembre 2020, del seguitissimo quiz del preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna, è riuscito ad indovinare la risposta esatta alla ghigliottina aggiungendo un’altra cifra importante al montepremi già accumulato. Haesattamente 16.250€ in gettoni d’oro il campione denella puntata di stasera, montepremi grazie al quale la cifra totale da lui portata a casa fin dalla prima vittoria ha superato i 180.000€. È stato fenomenaleche partendo dai cinque indizi della ghigliottina, ha dato ‘DESCRIZIONE’ come risposta, che si è rivelata essere esatta. Gli indizi erano ‘fisica’, ‘fedele’, ‘fatti’, ...

