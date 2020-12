Incontri abusivi in hotel | secondo blitz in 24 ore | tra i presenti solo un giovane ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Altra festa abusiva scoperta in un albergo del centro di Napoli 24 ore dopo ildella polizia in unpresente lungo il Corso Umberto. La scorsa notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un albergo di via Pica per una segnalazione di schiamazzi all’interno della struttura. I poliziotti, una volta sul posto, hanno sentito forti rumori provenienti dal piano superiore e sono entrati in una stanza in cui hanno sorpreso sette persone, napoletani tra i 17 e i 25 anni di cui quattro con precedenti di polizia, e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché assembrate e prive di mascherina. Inoltre, gli agenti hanno accertato ...