Game of Thrones 8 l'ultima stagione in chiaro su Rai4 il gran finale (Di lunedì 30 novembre 2020) Siamo alla fine e per chi non avesse avuto modo di vedere l'ottava e conclusiva stagione di Game of Thrones, su Rai4 in prima serata alle 21,20 lunedì 30 novembre va in onda l'ultimo dei sei esaltanti episodi che completano la serie. Noi di TvZap siamo stati i fan della prima ora di questa magnifica serie, anche nei momenti che ci ha convinto meno, ci siamo letti i libri di George R.R. Martin da cui è nata (a proposito quando escono gli ultimi volumi?) e coglieremo l'occasione che offre Rai4 per rivedere tutte le puntate un'altra volta. Game of Thrones la fine, Emilia Clarke e Sophie Turner e l'addio a Daenerys e Sansa: 'La nostra guardia è finita' Game of Thrones 8, anticipazioni Per chiunque volesse fare un breve ripasso di sotto i ...

