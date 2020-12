Etiopia | perché per ora l’Europa non toccherà palla Parla Sanguini

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il Mediterraneo è fuori dai giochi nella crisi in? Prova a dare una risposta Armando, già ambasciatore italiano in Tunisia e Arabia Saudita, consulente scientifico dell’Istituto per gli studi di politica internazionale che in questa conversazione con Formiche.net mette l’accento sui rischi interni ed esterni del conflitto, sui rapporti tra tigrini, eritrei ed etiopi e sulle possibili ripercussioni (“sotterranee, magari non evidenti”) che comunque potranno esserci. In Tigray si assiste ad una crisi in silenzio, con i media bloccati al confine. Chi teme il racconto? Fondamentalmente credo che sia il governo centrale a voler evitare interferenze di qualunque tipo. Debbo anche dire però che il governo tigrino nulla ha fatto per impedirlo, il che significa che in fondo non dispiace. Resta il fatto che il mondo esterno, fuori ...