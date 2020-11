Coronavirus, a New York riaprono le elementari: pochi contagi in più dopo le ultime classi chiuse. Effetto lockdown nel Regno Unito: casi calati del 30% (Di lunedì 30 novembre 2020) Usa EPA/JUSTIN LANE Il sindaco di New York, Bill de Blasio, saluta gli studenti delle elementari che tornano in classe in occasione della prima riapertura di fine settembreriaprono le scuole a New York a cominciare da quelle elementari pubbliche dopo la decisione del sindaco Bill de Blasio, che ha dovuto di rinunciare alle politiche di precauzione sul contenimento dei contagi di Coronavirus che imponevano la chiusura di tutte le scuole al raggiungimento della soglia del 3% nel rapporto tra positivi e tamponi. Come riporta il New York Times, la decisione arriva dopo le polemiche scoppiate contro il sindaco, accusato di aver dato priorità alle attività economiche, limitate ma non ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) Usa EPA/JUSTIN LANE Il sindaco di New, Bill de Blasio, saluta gli studenti delleche tornano in classe in ocone della prima riapertura di fine settembrele scuole a Newa cominciare da quellepubblichela decisione del sindaco Bill de Blasio, che ha dovuto di rinunciare alle politiche di precauzione sul contenimento deidiche imponevano la chiusura di tutte le scuole al raggiungimento della soglia del 3% nel rapporto tra positivi e tamponi. Come riporta il NewTimes, la decisione arrivale polemiche scoppiate contro il sindaco, accusato di aver dato priorità alle attività economiche, limitate ma non ...

cz780 : RT @luciopicci: Tra Roma, Lombardia, e Confindustria. Poi tra qualche mese usciranno articoli sui disastri successivi, quelli che han porta… - LianaCiccina : RT @christianrocca: La catastrofe del “modello italiano” di Giuseppe Conte e della Lombardia leghista spiegato eccezionalmente in italiano… - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: I giorni persi che hanno trasformato Bergamo in una tragedia per il Coronavirus. Il New York Times inchioda definitiv… - ASovranista : RT @jacopo_iacoboni: I giorni persi che hanno trasformato Bergamo in una tragedia per il Coronavirus. Il New York Times inchioda definitiv… - Antonio18243297 : RT @jacopo_iacoboni: I giorni persi che hanno trasformato Bergamo in una tragedia per il Coronavirus. Il New York Times inchioda definitiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus New Coronavirus, errori e ritardi: la strage di Bergamo sul New York Times IL GIORNO Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: ok al Decreto Ristori quater, verso Dpcm di Natale e coprifuoco alle 22

Intanto, a livello globale, sono 62.730.726 i contagi di Covid-19. Gli Usa restano il Paese più colpito: da oggi via al coprifuoco a San Francisco, mentre riaprono dopo mesi le scuole a New York a ...

Coronavirus, 908 nuovi casi di cui 47 in provincia di Arezzo, età media 48 anni. 38 decessi

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 92 unità, di cui 47 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1159 tamponi. Le persone positive in carico sono 2212. Si registra ...

Intanto, a livello globale, sono 62.730.726 i contagi di Covid-19. Gli Usa restano il Paese più colpito: da oggi via al coprifuoco a San Francisco, mentre riaprono dopo mesi le scuole a New York a ...Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 92 unità, di cui 47 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1159 tamponi. Le persone positive in carico sono 2212. Si registra ...