Boccia | “Natale e Capodanno? Dobbiamo passarli a casa”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 30 novembre 2020)dà chiarimenti circa gli spostamenti Natalizi. Sul ricongiungimento figli genitori, dice senza mezzi termini che: “c’è un confronto che andrà avanti, ma qui si tratta di dare priorità assoluta alla difesa delle reti sanitarie. Nessuno penso voglia la terza ondata“. Per il Ministro bisogna evitare la terza ondata e per farlocontinuare ad attuare misure restrittive. “A dicembre con queste misure si può consentire di rimettere in sicurezza l’intero sistema incrociando la campagna vaccinale in primavera, ma per farlo non possiamo consentire rallentamenti. Io sono per regole chiare e non interpretabili.“ “Io a Natale resterò a Roma. Poi il momento dell’abbraccio con i miei genitori e parenti arriverà e se arriverà in un giorno diverso da quello solito, credo che lo capiranno tutti“, ha continuato. Quanto ...