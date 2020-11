Benzina | salgono i prezzi alla pompa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Nessuna novità da segnalare per quanto riguarda iconsigliati dei carburanti dei maggiori marchi, mentre suipraticati, in particolare per le pompe bianche, si riversano i rialzi che hanno caratterizzato tutta la scorsa settimana. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,412 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,421 pompe bianche 1,387), diesel a 1,281 euro/litro (+6, compagnie 1,290, pompe bianche 1,254).servito a 1,551 euro/litro (+5, compagnie 1,601, pompe bianche 1,444), ...