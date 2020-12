Benevento: tampone negativo per Dabo, out Maggio e Caldirola (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento riprenderà domani la preparazione in vista del match del Tardini con il Parma (domenica ore 15). La notizia confortante di giornata riguarda il centrocampista Bryan Dabo, finalmente negativo al Covid. Il burkinabè, out con Fiorentina e Juventus, aspetta solo il tampone di conferma, in programma domani, per tornare a disposizione dopo quindici giorni. Tuttavia i giallorossi nella trasferta in terra emiliana dovranno fare certamente a meno dello squalificato Schiattarella e degli infortunati Caldirola e Maggio (per lui si parla di uno stop di tre settimane), usciti anzitempo dal confronto del Vigorito con la Juventus. Il difensore centrale ha abbandonato il campo per un problema al menisco che lo staff sanitario sta monitorando attentamente. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIlriprenderà domani la preparazione in vista del match del Tardini con il Parma (domenica ore 15). La notizia confortante di giornata riguarda il centrocampista Bryan, finalmenteal Covid. Il burkinabè, out con Fiorentina e Juventus, aspetta solo ildi conferma, in programma domani, per tornare a disposizione dopo quindici giorni. Tuttavia i giallorossi nella trasferta in terra emiliana dovranno fare certamente a meno dello squalificato Schiattarella e degli infortunati(per lui si parla di uno stop di tre settimane), usciti anzitempo dal confronto del Vigorito con la Juventus. Il difensore centrale ha abbandonato il campo per un problema al menisco che lo staff sanitario sta monitorando attentamente. ...

