Armando Incarnato protagonista del caos | Cavaliere turbolento a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di lunedì 30 novembre 2020) Aè spessodelin studio. Ad accusarlo senza mezzi termini, in seguito ad alcune dichiarazioni scritte sui social, sono stati i suoi stessi follower. Follower che, in ogni caso, continuano a seguirlo con grande interesse e sembrano disposti a perdonargli anche il suo temperamento, proprio come la maggior parte della dame che lo corteggiano. Visto il suo essereassoluto nello studio di, ormai sarebbe difficile immaginare una puntata del talk show sui sentimenti senza di lui e dei suoi interventi. Ilcampano, infatti, dice sempre più spesso la sua anche sui percorsi di altre dame e cavalieri. Tanto da ...