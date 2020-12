Ama Roma concorsi: 40mila domande per 100 posti da operatore ecologico “part time” (Di lunedì 30 novembre 2020) Ama Roma concorsi 2020. Sono circa 40mila le candidature arrivate per partecipare alla selezione di 100 operatori ecologici part time per la capitale. Si tratta della primo step del piano assunzioni, approvato lo scorso luglio da Roma Capitale, che prevede nel complesso l’inserimento di circa 300 nuove risorse operative per Ama. Il Centro per l’Impiego della Regione Lazio, che sta operando le verifiche tecnico-formali sul monte delle domande, renderà noto nei prossimi giorni all’azienda l’elenco delle candidature giudicate valide e pervenute entro il termine di scadenza, fissato al 23 novembre scorso anche per la selezione relativa a 20 addetti ai servizi cimiteriali. leggi anche l’articolo —> Nuovo Dpcm dicembre, divieto di spostamenti tra regioni da Natale all’Epifania L’Ama stilerà dunque una ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Ama2020. Sono circale candidature arrivate per partecipare alla selezione di 100 operatori ecologici part time per la capitale. Si tratta della primo step del piano assunzioni, approvato lo scorso luglio daCapitale, che prevede nel complesso l’inserimento di circa 300 nuove risorse operative per Ama. Il Centro per l’Impiego della Regione Lazio, che sta operando le verifiche tecnico-formali sul monte delle, renderà noto nei prossimi giorni all’azienda l’elenco delle candidature giudicate valide e pervenute entro il termine di scadenza, fissato al 23 novembre scorso anche per la selezione relativa a 20 addetti ai servizi cimiteriali. leggi anche l’articolo —> Nuovo Dpcm dicembre, divieto di spostamenti tra regioni da Natale all’Epifania L’Ama stilerà dunque una ...

