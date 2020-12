Alberto Matano e Serena Bortone, scintille dietro le quinte: “Si fingono amici ma si non si sopportano” (Di lunedì 30 novembre 2020) Alberto Matano e Serena Bortone non si sopportano? Dallo scorso settembre il pomeriggio di Rai Uno ha cambiato aspetto con un nuovo ingresso, ma anche con una conferma. Infatti, dopo la messa in onda nel periodo estivo di Io e Te con Pierluigi Diaco, in autunno è partito Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Ricordiamo che quest’ultima ha preso il posto di Caterina Balivo che, dopo due anni ha chiuso con Vieni da me. Subito dopo Il Paradiso delle Signore è stato confermato Alberto Matano alla guida de La vita in diretta. A differenza della scorsa stagione televisiva cui era affiancato da Lorella Cuccarini, ora ad amici 20, il giornalista calabrese conduce in solitaria il rotocalco. Nelle ultime ore, però, dai corridoi di Viale ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 30 novembre 2020)non si sopportano? Dallo scorso settembre il pomeriggio di Rai Uno ha cambiato aspetto con un nuovo ingresso, ma anche con una conferma. Infatti, dopo la messa in onda nel periodo estivo di Io e Te con Pierluigi Diaco, in autunno è partito Oggi è un altro giorno con. Ricordiamo che quest’ultima ha preso il posto di Caterina Balivo che, dopo due anni ha chiuso con Vieni da me. Subito dopo Il Paradiso delle Signore è stato confermatoalla guida de La vita in diretta. A differenza della scorsa stagione televisiva cui era affiancato da Lorella Cuccarini, ora ad20, il giornalista calabrese conduce in solitaria il rotocalco. Nelle ultime ore, però, dai corridoi di Viale ...

zazoomblog : Alberto Matano svela la sua grande promessa: c’entra sua madre - #Alberto #Matano #svela #grande - niccolo_fabbri : Novità in arrivo per il Tg1. Da lunedì prossimo nuovi volti alla conduzione delle principali edizioni. Ecco quali s… - franco_volpi61 : RT @GuglielminoS: Bravo #Matano che chiude il collegamento dal San Paolo e s - angelalupo10 : Ecco un #esempio di #giornalismo responsabile in tempi di Covid_19: rappresentare la realtà significa contestualizz… - clikservernet : Diego Armando Maradona, Alberto Matano contro Cristiana Sinagra: “ha dato il consenso all’intervista” -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano HTTP/1.1 Server Too Busy