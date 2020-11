Vaia Spallanzani | ' La situazione migliora ma i più fragili sono ancora a rischio'

salvatore_bua : Coronavirus, al via test vaccino italiano allo Spallanzani. Zingaretti: 'Sarà pubblico'; Vaia: 'Produzione già in p… - stevecounz : RT @ultimenotizie: #Roma 'sta reggendo la seconda ondata', 'l'Rt è allo 0,9 quindi sotto 1'. Così il direttore sanitario dell'Inmi Spallanz… - Syrenaegiziana : RT @ultimenotizie: #Roma 'sta reggendo la seconda ondata', 'l'Rt è allo 0,9 quindi sotto 1'. Così il direttore sanitario dell'Inmi Spallanz… - AMarya86 : RT @ultimenotizie: #Roma 'sta reggendo la seconda ondata', 'l'Rt è allo 0,9 quindi sotto 1'. Così il direttore sanitario dell'Inmi Spallanz… - Nabu : RT @ultimenotizie: #Roma 'sta reggendo la seconda ondata', 'l'Rt è allo 0,9 quindi sotto 1'. Così il direttore sanitario dell'Inmi Spallanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaia Spallanzani

Formiche.net

Il direttore sanitario dello Spallanzani: "Non è tempo di rilassarsi: cittadini, comunità scientifica e politica insieme ne usciranno" ...L’istituto nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani autorizza e la Regione Lazio è pronta con la gara: semaforo verde per i test salivari volti a scovare nuovi positivi ...