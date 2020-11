Sci di fondo | Therese Johaug imbattibile | suo anche l’inseguimento a Ruka Lucia Scardoni a punti con il 26° posto

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020)vince un’altra volta, ed è di nuovo un dominio, quello della norvegese, nella 10 km a inseguimento a tecnica libera che chiude ilTriple. Il Nordic Opening, evento iniziale della Coppa del Mondo 2020-2021 per quel che concerne lo sci di, è suo per la quarta volta dopo la netta vittoria odierna in 25’06?2, senza che nessuna sia stata in grado di avvicinarsisolo lontanamente alla sua figura per tutta la gara. I numeri: successo numero 75 in Coppa del Mondo, podio numero 138. La gara, che per la testa non ha storia, ha invece una coda molto interessante per quanto riguarda il podio. Il gruppo delle seconde aumenta, per dimensioni, di chilometro in chilometro, fino ad avere al suo interno tre svedesi, altrettante russe e l’americana Rosie Brennan. La sfida tra di loro si ...