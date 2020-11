Schianto tremendo | Valeria muore a 16 anni | è stata sbalzata fuori dall’auto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 29 novembre 2020) Un altro dramma, un’intera comunità in lutto, una giovanissima vittima e tre feriti gravi. È l’amaro bilancio dell’ennesimo incidente stradale, avvenuto stavolta nel tardo pomeriggio di sabato, alle 18 circa, sulla strada provinciale 34, nel territorio del comune di Tre Ville, provincia autonoma di Trento. Un impattoquello dell’auto su cui viaggiavano quattro amici avvenuto all’altezza del centro abitato di Preore. La macchina, dopo aver sbandato, è uscitastrada centrando alcuni alberi posti al lati della carreggiata e poi si è ribaltata. Non si conoscono ancora i motivi per cui l’auto sia finitastrada. All’arrivo dei soccorsi la terribile scoperta: il corpo di una ragazza di appena 16era sull’asfalto, probabilmentedopo l’impatto. Per ...