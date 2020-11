Record dei record per Tu si que vales

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 29 novembre 2020) Finalissima da . Sbanca lo show su Canale 5 che sabato sera ha avuto il 33,09% con 6 milioni 165 mila spettatori. È il risultato di audience più alto dal 2014, delle 7 stagioni di messa in onda. Il programma in questa stagione ha vinto il prime time, 12 puntate 12 vittorie consecutive. Vincitore della settima edizione è Andrea Paris che si è aggiudicato 100 mila euro in gettoni d’oro. Prima posizione anche nelle tendenze social in Italia. Il successo di Tu si queè trasversale, in particolare nella fascia di età 15-24 anni la share è al 41% e sul target 15-34 anni è al 39.50%. Picchi d’ascolto oltre 8 milioni e mezzo alle 21.56 e sul finale lo share è stato del 45.33%. Il premio Tim Vision del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro è stato assegnato al campione di memoria Andrea Muzii. Il talent show, fa sapere la produzione Fascino, si appresta ad aprire ...