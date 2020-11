Olivia ha usato l'auto blu? Informativa e relazione, le carte che passano premier Conte ai raggi X (Di domenica 29 novembre 2020) Al Viminale sarebbe arrivata un'Informativa di servizio dopo che la procura di Roma ha aperto un fascicolo sull'uso della scorta e dell'auto di servizio da parte di Olivia Paladino, la compagna di Giuseppe Conte. Il condizionale è d'obbligo, ma l'indiscrezione che arriva dall'Adnkronos è attendibile: la vicenda risale al 26 ottobre scorso, quando la Paladino eluse le domande di Filippo Roma, l'inviato de Le Iene, rifugiandosi in un supermercato a due passi dalla sua abitazione, nel cuore di Roma. Nell'Informativa inviata al Viminale verrebbe spiegato che gli uomini del premier si trovavano nei paraggi solo perché attendevano l'uscita di Conte dall'appartamento della compagna: uno di loro è intervenuto perché chiamato in causa da un addetto del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Al Viminale sarebbe arrivata un'di servizio dopo che la procura di Roma ha aperto un fascicolo sull'uso della scorta e dell'di servizio da parte diPaladino, la compagna di Giuseppe. Il condizionale è d'obbligo, ma l'indiscrezione che arriva dall'Adnkronos è attendibile: la vicenda risale al 26 ottobre scorso, quando la Paladino eluse le domande di Filippo Roma, l'inviato de Le Iene, rifugiandosi in un supermercato a due passi dalla sua abitazione, nel cuore di Roma. Nell'inviata al Viminale verrebbe spiegato che gli uomini delsi trovavano nei pasolo perché attendevano l'uscita didall'appartamento della compagna: uno di loro è intervenuto perché chiamato in causa da un addetto del ...

