Napoli-Roma, l’anteprima del match: difese a confronto, ecco le armi arretrate di Gattuso e Fonseca (Di domenica 29 novembre 2020) Torna il derby del Sud.Quella tra Napoli e Roma è una rivalità che da ormai diverso tempo scalda il cuore dei tifosi e di tutti gli appassionati. L'azzurro e il giallorosso sono infatti i colori simbolo di una sfida dai toni sempre affascinanti, maestri nel portare la spettacolarità del campionato di Serie A anche al di fuori dei soliti confini storici e predominanti di Milano e Torino. L'assenza del pubblico sugli spalti - alla quale purtroppo ci si sta cominciando ad abituare - renderà forse meno elettrizzante il contesto nel quale si disputerà la gara, ma non toglierà assolutamente nulla all'altissimo indice tecnico delle due squadre, ad oggi entrambe in lotta per degli obiettivi certamente importanti. A far da cornice, indubbiamente, ci sarà anche la recente e triste scomparsa di Diego Armando Maradona, per la quale tutta Napoli si ... Leggi su mediagol (Di domenica 29 novembre 2020) Torna il derby del Sud.Quella traè una rivalità che da ormai diverso tempo scalda il cuore dei tifosi e di tutti gli appassionati. L'azzurro e il giallorosso sono infatti i colori simbolo di una sfida dai toni sempre affascinanti, maestri nel portare la spettacolarità del campionato di Serie A anche al di fuori dei soliti confini storici e predominanti di Milano e Torino. L'assenza del pubblico sugli spalti - alla quale purtroppo ci si sta cominciando ad abituare - renderà forse meno elettrizzante il contesto nel quale si disputerà la gara, ma non toglierà assolutamente nulla all'altissimo indice tecnico delle due squadre, ad oggi entrambe in lotta per degli obiettivi certamente importanti. A far da cornice, indubbiamente, ci sarà anche la recente e triste scomparsa di Diego Armando Maradona, per la quale tuttasi ...

