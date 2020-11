Mike Tyson-Roy Jones jr | si farà la rivincita? Capitan Uncino è pronto Iron Mike in missione divina

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020)e RoyJr. si sono fronteggiati a viso aperto e non si sono mai tirati indietro. Si poteva pensare che un confronto tra due ultra cinquantenni potesse assomigliare a una farsa e invece si è trattato di un incontro di boxe a tutti gli effetti, di una vera e propria sfida capace di scaldare il cuore di tutti gli appassionati della nobile arte. L’esibizione andata in scena allo Staples Center di Los Angeles ha divertito gli amanti del pugilato, pronti a gustarsi il grandissimo ritorno sul ring di: a 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione, vedergli rimettere i guantoni è stato un po’ come un tuffo nel passato e lo show messo in mostra è indubbiamente valso il prezzo del biglietto. VIDEO: highlights e sintesi dell’incontro. I cartellini ...