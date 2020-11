Grande Fratello, ricordate Kevin Lopez? Eccolo oggi, diversissimo (Di domenica 29 novembre 2020) Il Grande Fratello da anni regala la possibilità al pubblico di potersi affezionare a diversi concorrenti non solo nella versione vip ma anche quella di personaggi sconosciuti. Nell’edizione vinta da Sabrina Mbarek e condotta da Alessia Marcuzzi emerse tra i concorrenti anche il simpaticissimo Kevin Lopez. Scopriamo subito come sia cambiato dopo quell’esperienza. Un concorrente L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 29 novembre 2020) Ilda anni regala la possibilità al pubblico di potersi affezionare a diversi concorrenti non solo nella versione vip ma anche quella di personaggi sconosciuti. Nell’edizione vinta da Sabrina Mbarek e condotta da Alessia Marcuzzi emerse tra i concorrenti anche il simpaticissimo. Scopriamo subito come sia cambiato dopo quell’esperienza. Un concorrente L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - pizzaandbeer_ : RT @axxocean: NOI NON STIAMO GUARDANDO IL GRANDE FRATELLO, NOI IL GRANDE FRATELLO LO STIAMO FACENDO #GFVIP - alessialelle : Ma sul contratto di Eligreg c’era scritto “il grande fratello non è un ristorante stellato”? No perché sembra che non l’abbia capito. #GFVIP -