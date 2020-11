F1 | GP Bahrain 2020 | come vedere la gara su TV8 Orario d’inizio e programma

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020) Dopo due giornate di prove cronometrate, è arrivato finalmente il momento di scendere in pista a Sakhir per il Gran Premio del, terzultima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Si gareggia in notturna, sotto i riflettori delInternational Circuit, per il primo dei due appuntamenti consecutivi previsti (il secondo si svolgerà sul lay-out “endurance”) a Sakhir, nei pressi di Manama. Lewis Hamilton parte in pole position davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas ed è il grande favorito per quello che sarebbe il successo n.95 della carriera in Formula 1. La seconda fila sarà occupata dalle Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon, con l’olandese che è apparso sinora in grande spolvero per provare addirittura a lottare fino in fondo con Mercedes per la vittoria, mentre il thailandese dovrà guardarsi le ...