Crotone, Stroppa: «Lottiamo per salvarci, non possiamo prendere gol così» (Di domenica 29 novembre 2020) Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, parla della sconfitta contro il Bologna. Ecco il rammarico dell’allenatore a fine gara Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Bologna. «Non siamo stati così aggressivi, siamo andati in difficoltà solo su palle inattive. Non possiamo prendere gol così a 30 secondi dalla fine se Lottiamo per salvarci. Molina non è al 100% ma ha fatto una partita eccezionale, non molla mai, questo che è sempre in campo. Attaccanti nuovi? Magari facciano un gol ogni due partite. Il mercato è lontano, spero di avre tutti a disposizione, abbiamo solo Simy e Messias al momento. Dragus è stato un mese fermo, Riviere non lo abbiamo avuti se ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Giovanni, tecnico del, parla della sconfitta contro il Bologna. Ecco il rammarico dell’allenatore a fine gara Giovanni, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Bologna. «Non siamo statiaggressivi, siamo andati in difficoltà solo su palle inattive. Nongola 30 secondi dalla fine seper. Molina non è al 100% ma ha fatto una partita eccezionale, non molla mai, questo che è sempre in campo. Attaccanti nuovi? Magari facciano un gol ogni due partite. Il mercato è lontano, spero di avre tutti a disposizione, abbiamo solo Simy e Messias al momento. Dragus è stato un mese fermo, Riviere non lo abbiamo avuti se ...

