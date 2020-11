Covid, Antonelli e la profezia disastrosa sulla terza ondata: «Non un rischio, ma una certezza» (Di domenica 29 novembre 2020) In queste ultime settimane si sta facendo un gran parlare delle imminenti feste di Natale, del numero dei contagi in Italia in lieve caro e del possibile ritorno a scuola per gli studenti delle scuole superiori. E ancora dei nosocomi in affanno, della ricerca di medici e operatori sanitari nelle regioni più colpite, del vaccino pronto prima della primavera e dei negazionisti. In un’intervista a “Il Corriere della sera” il professor Massimo Antonelli, direttore della terapia intensiva del Policlinico Gemelli, componente del Cts, non solo ha fatto il punto della situazione, ma si è sbilanciato anche sulla seconda ondata da Covid. leggi anche l’articolo —> Covid, Galli e lo scandalo di cui nessuno parla: «A gennaio mi vaccinerò contro il virus, ma…» «Il dibattito sul sì a veglioni e cene di Natale? ... Leggi su urbanpost (Di domenica 29 novembre 2020) In queste ultime settimane si sta facendo un gran parlare delle imminenti feste di Natale, del numero dei contagi in Italia in lieve caro e del possibile ritorno a scuola per gli studenti delle scuole superiori. E ancora dei nosocomi in affanno, della ricerca di medici e operatori sanitari nelle regioni più colpite, del vaccino pronto prima della primavera e dei negazionisti. In un’intervista a “Il Corriere della sera” il professor Massimo, direttore della terapia intensiva del Policlinico Gemelli, componente del Cts, non solo ha fatto il punto della situazione, ma si è sbilanciato anchesecondada. leggi anche l’articolo —>, Galli e lo scandalo di cui nessuno parla: «A gennaio mi vaccinerò contro il virus, ma…» «Il dibattito sul sì a veglioni e cene di Natale? ...

