Totti, retroscena da brividi su Maradona e un messaggio al Napoli (Di sabato 28 novembre 2020) Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha raccontato un retroscena legato al suo ricordo di Diego Armando Maradona. Parole da brividi del Pupone Parlavano una lingua simile, non era identica perché la sua, quella di Diego, era inimitabile. La sanno ascoltare tutti, è un piacere, ma nessuno sa ripeterla. Eppure Francesco Totti, un altro che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 28 novembre 2020) Francesco, ex capitano della Roma, ha raccontato unlegato al suo ricordo di Diego Armando. Parole dadel Pupone Parlavano una lingua simile, non era identica perché la sua, quella di Diego, era inimitabile. La sanno ascoltare tutti, è un piacere, ma nessuno sa ripeterla. Eppure Francesco, un altro che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

teo_bal : RT @CorriereG: Due considerazioni a latere. La prima. Sono contento che Totti non abbia ceduto a Sinisa (dando per fondati i retroscena di… - fire4wd : RT @CorriereG: Due considerazioni a latere. La prima. Sono contento che Totti non abbia ceduto a Sinisa (dando per fondati i retroscena di… - otobriski : RT @CorriereG: Due considerazioni a latere. La prima. Sono contento che Totti non abbia ceduto a Sinisa (dando per fondati i retroscena di… - MarkSilver1965 : RT @CorriereG: Due considerazioni a latere. La prima. Sono contento che Totti non abbia ceduto a Sinisa (dando per fondati i retroscena di… - barbara75toud : RT @CorriereG: Due considerazioni a latere. La prima. Sono contento che Totti non abbia ceduto a Sinisa (dando per fondati i retroscena di… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti retroscena Totti, quel gesto di Maradona che non dimenticherà mai: il retroscena Gossip e TV Ilary Blasi, moglie Francesco Totti/ “Abbiamo una vita normale fatta di famiglia”

Ilary Blasi e Francesco Totti: “la vita privata è stata impegnativa” A ... Una lunga chiacchierata che ha visto la Blasi confessare anche un retroscena inedito: “da un po’ il cinema mi incuriosisce, ...

Totti, quel gesto di Maradona che non dimenticherà mai: il retroscena

L'ex capitano giallorosso ci tiene a ricordare il Pibe de Oro in una nuova intervista a Verissimo; alla Toffanin e al pubblico svela un aneddoto interessante che riguarda il suo addio al calcio ...

Ilary Blasi e Francesco Totti: “la vita privata è stata impegnativa” A ... Una lunga chiacchierata che ha visto la Blasi confessare anche un retroscena inedito: “da un po’ il cinema mi incuriosisce, ...L'ex capitano giallorosso ci tiene a ricordare il Pibe de Oro in una nuova intervista a Verissimo; alla Toffanin e al pubblico svela un aneddoto interessante che riguarda il suo addio al calcio ...