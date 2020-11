Spostamenti tra regioni solo ai residenti e niente deroghe al coprifuoco: ecco che cosa ci aspetta (Di sabato 28 novembre 2020) Il governo conferma: nel nuovo Dpcm sul Natale niente deroghe al coprifuoco. Quarantena per chi torna dall’estero. Spostamenti fra le regioni consentiti solo ai residenti. niente da fare: chi sperava in un allentamento della morsa anti-Covid almeno per le festività natalizie dovrà ingoiare il rospo: rincasare alle 22 anche alla vigilia, per Natale e a Capodanno. Assolvere all’onere della quarantena al rientro da trasferimenti transfrontalieri. E consolarsi, semmai, con la concessione minima riservata agli orari dei negozi, che resterebbero aperti fino alle 21 per evitare assembramenti. Nuovo Dpcm per Natale: coprifuoco e Spostamenti Nessuna flessibilità, invece, per i ristoranti: che resteranno chiusi sia il 25 ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020) Il governo conferma: nel nuovo Dpcm sul Nataleal. Quarantena per chi torna dall’estero.fra leconsentitiaida fare: chi sperava in un allentamento della morsa anti-Covid almeno per le festività natalizie dovrà ingoiare il rospo: rincasare alle 22 anche alla vigilia, per Natale e a Capodanno. Assolvere all’onere della quarantena al rientro da trasferimenti transfrontalieri. E consolarsi, semmai, con la concessione minima riservata agli orari dei negozi, che resterebbero aperti fino alle 21 per evitare assembramenti. Nuovo Dpcm per Natale:Nessuna flessibilità, invece, per i ristoranti: che resteranno chiusi sia il 25 ...

La Sicilia diventa area gialla. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e che sarà in vigore da domani, domenica 29 novembre. Il passaggio dalla zona arancione ...

Lombardia, Piemonte e Calabria sono tornate nella zona arancione. Altre regioni cambiano e cambieranno colore e con ciò mutano le regole degli spostamenti. In ...

