Si sveglia nel cuore della notte e muore a 51 anni | procura apre inchiesta

(Di sabato 28 novembre 2020) Si è spento a soli 51Carlo Quazzo, residente a Lestizza (Udine). Dieci giorni prima dal decesso era stato sottoposto a un intervento allo stomaco: aperta un’, si indaga per omicidio colposo. “Il nostro papi è volato via”. Questo il messaggio che la famiglia di Carlo Quazzo ha scelto di dedicare come ultimo saluto L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

savethepisqua : Corner a favore, cazzeggiamo, perdiamo palla perché uno la passa a uno che non sta guardando, contropiede loro tutt… - Mimmaaaaaa1 : RT @BiasBowie02: Urtis: ah tu così proprio? Stefania: Pierpaolo ti piaccio? Pier: certo Stefania: Oppini ti piaccio? Oppini: certo Stefan… - SoleSorge_ : RT @BiasBowie02: Urtis: ah tu così proprio? Stefania: Pierpaolo ti piaccio? Pier: certo Stefania: Oppini ti piaccio? Oppini: certo Stefan… - luxifer06 : RT @BiasBowie02: Urtis: ah tu così proprio? Stefania: Pierpaolo ti piaccio? Pier: certo Stefania: Oppini ti piaccio? Oppini: certo Stefan… - __babysara_ : RT @BiasBowie02: Urtis: ah tu così proprio? Stefania: Pierpaolo ti piaccio? Pier: certo Stefania: Oppini ti piaccio? Oppini: certo Stefan… -

Ultime Notizie dalla rete : sveglia nel

Fanpage.it

Oggi il compleanno del 19enne in terapia intensiva al Gemelli dal 14 novembre dopo essere stato travolto da un’auto che non si è fermata. Per lui u collage di voci famose ...Si è spento a 51 anni Carlo Quazzo. Dieci giorni prima dal decesso era stato sottoposto a un intervento allo stomaco: aperta un'inchiesta.