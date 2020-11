Scadenze fiscali: lunedì in Gazzetta Ufficiale la proroga. Ma è troppo tardi per tante imprese (Di sabato 28 novembre 2020) “Domani ci sarà il Consiglio dei ministri e lunedì sarà in Gazzetta Ufficiale il decreto che sospende tutte le Scadenze fiscali, per dare sostegno alle imprese”. Lo ha annunciato Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, nel suo intervento alla presentazione degli Scenari industriali di novembre del Centro Studi Confindustria. Una decisione tardiva, che arriva in extremis, come è nel modus operandi del governo. Indecisioni e rallentamenti che provocano solo danni ai contribuenti italiani e ai commercialisti che li assistono. Non a caso, le associazioni di categoria protestano in modo feroce contro l’ennesima proroga last minute. Scadenze fiscali, quali sono le proroghe “Arriva tardi la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020) “Domani ci sarà il Consiglio dei ministri esarà inil decreto che sospende tutte le, per dare sostegno alle”. Lo ha annunciato Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, nel suo intervento alla presentazione degli Scenari industriali di novembre del Centro Studi Confindustria. Una decisioneva, che arriva in extremis, come è nel modus operandi del governo. Indecisioni e rallentamenti che provocano solo danni ai contribuenti italiani e ai commercialisti che li assistono. Non a caso, le associazioni di categoria protestano in modo feroce contro l’ennesimalast minute., quali sono le proroghe “Arrivala ...

Entro lunedì ci sarà il decreto per sospendere il pagamento degli acconti fiscali. CGIA di Mestre: "Covid renderà tredicesime più leggere per 6 milioni di lavoratori".

Governo a lavoro per chiudere il quarto decreto Ristori che dovrebbe spostare il pagamento degli acconti fiscali al 10 dicembre.

