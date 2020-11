Recovery Fund, riusciremo a usarlo? Le incognite secondo Balducci (Di sabato 28 novembre 2020) Non è più cosi certo che le misure del Next Generation Europa vadano realmente in porto. L’opposizione di Polonia e Ungheria alle condizionalità relative al rispetto dei principi della rule of law sembrano difficili da superare anche se i mezzi di pressione a disposizione dei promotori dell’iniziativa (in primis Germania e, poi, Francia) non dovrebbero mancare. Rammentiamo qui il fatto che il debito pubblico di questi paesi è in gran parte in mano a investitori istituzionali tedeschi. La ritrosia di Polonia e Ungheria allungherà probabilmente i tempi. La cosa potrebbe non essere così negativa per l’Italia. Se da una parte è vero che abbiamo un bisogno urgente di queste risorse, da un’altra parte è anche vero che abbiamo bisogno di mettere a punto i meccanismi di spesa di queste risorse. Se si resta agli attuali meccanismi di spesa dobbiamo essere consapevoli che attualmente non siamo ... Leggi su formiche (Di sabato 28 novembre 2020) Non è più cosi certo che le misure del Next Generation Europa vadano realmente in porto. L’opposizione di Polonia e Ungheria alle condizionalità relative al rispetto dei principi della rule of law sembrano difficili da superare anche se i mezzi di pressione a disposizione dei promotori dell’iniziativa (in primis Germania e, poi, Francia) non dovrebbero mancare. Rammentiamo qui il fatto che il debito pubblico di questi paesi è in gran parte in mano a investitori istituzionali tedeschi. La ritrosia di Polonia e Ungheria allungherà probabilmente i tempi. La cosa potrebbe non essere così negativa per l’Italia. Se da una parte è vero che abbiamo un bisogno urgente di queste risorse, da un’altra parte è anche vero che abbiamo bisogno di mettere a punto i meccanismi di spesa di queste risorse. Se si resta agli attuali meccanismi di spesa dobbiamo essere consapevoli che attualmente non siamo ...

