Quel cavillo in un decreto che esclude le attività dai ristori

(Di sabato 28 novembre 2020) Giuseppe De Lorenzo I contributi di Conte e Franceschini escludono le piccole e medie città turistiche. Esercenti in agonia: "Lo Stato ci ha dimenticato". La protesta parte da Assisi San Francesco, pensaci tu. L'ultimo miracolo che all'ombra del Sacro Convento chiedono al santo di Assisi è far capire a Conte, Franceschini e tutto il governo che il voto di povertà l'hanno fatto i frati, non i commercianti. Già, perché il Covid non ha azzerato solo gli affari di bar, ristoranti e negozi di vestiti. Non ha colpito solo le zone rosse. Ma ha sferrato un colpo (quasi) mortale pure ai negozi delle città d'arte e religiose che senza viaggi, turisti e pellegrinaggi restano a secco. "Io quest'anno ho fatturato l'80% in meno rispetto all'anno scorso", ci racconta Michela Cuppoloni, proprietaria di un negozio di souvenir in centro. Il problema è che Assisi, così come tante altre ...