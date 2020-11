Non trova un taxi per tornare a casa, ruba un’ambulanza: foglio di via dal Comune di Treviglio (Di sabato 28 novembre 2020) Non trova un taxi e così decide di rubare una ambulanza. Trama di un film? Niente affatto. Il questore di Bergamo Maurizio Auriemma ha emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Treviglio, con divieto di ritorno per tre anni, nei confronti di una donna di 23 anni che nella notte del 19 novembre aveva sottratto una ambulanza dall’ospedale del centro bergamasco. Poco dopo, mentre stava tentando di raggiungere la sua abitazione di Verdello, il blocco del carabinieri. La scusa della donna? Non aver trovato un taxi che la riaccompagnasse. Il provvedimento amministrativo “si è reso necessario perché la giovane donna ha dato prova di essere persona socialmente pericolosa, circostanza confermata dai precedenti di polizia per furto, lesioni e minacce”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Nonune così decide dire una ambulanza. Trama di un film? Niente affatto. Il questore di Bergamo Maurizio Auriemma ha emesso undi via obbligatorio daldi, con divieto di ritorno per tre anni, nei confronti di una donna di 23 anni che nella notte del 19 novembre aveva sottratto una ambulanza dall’ospedale del centro bergamasco. Poco dopo, mentre stava tentando di raggiungere la sua abitazione di Verdello, il blocco del carabinieri. La scusa della donna? Non averto unche la riaccompagnasse. Il provvedimento amministrativo “si è reso necessario perché la giovane donna ha dato prova di essere persona socialmente pericolosa, circostanza confermata dai precedenti di polizia per furto, lesioni e minacce”, ...

Open_gol : Finito il turno in ospedale, Michela trova un volantino negazionista pieno zeppo di falsità sul Coronavirus. E la g… - clikservernet : Non trova un taxi per tornare a casa, ruba un’ambulanza: foglio di via dal Comune di Treviglio - cricci52 : Scusate non capisco il nesso di spostare la Messa di Natale 2 ore prima. Da ateo non mi tange ,ma vorrei capire ,l'… - Noovyis : (Non trova un taxi per tornare a casa, ruba un’ambulanza: foglio di via dal Comune di Treviglio) Playhitmusic - - AndreeCucc : @Im0follower Troppo facile così. Per educare un bambino a lavarsi dal fango devi dargli la possibilità di riconosce… -