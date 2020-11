Minori, Comitato Femminicidio in Vita: “Reagire alle false accuse delle Ctu” (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – E’ fissato per questa sera alle ore 20.30 il secondo convegno in videoconferenza: “La violenza istituzionale nelle cause di separazione” nel pieno rispetto delle norme e delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso. Affronteremo alcuni aspetti chiave relativi ai lunghi percorsi giudiziari (civili e penali) delle donne che escono da una condizione di violenza domestica e assistita per arrivare a tutti gli strumenti tecnico-giuridici necessari quando i figli contesi, in alcune aule giudiziarie, si trasformano in oggetto e non più in soggetto. Lo fa sapere in una nota stampa il Comitato Femminicidio in vita. Leggi su dire (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – E’ fissato per questa sera alle ore 20.30 il secondo convegno in videoconferenza: “La violenza istituzionale nelle cause di separazione” nel pieno rispetto delle norme e delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso. Affronteremo alcuni aspetti chiave relativi ai lunghi percorsi giudiziari (civili e penali) delle donne che escono da una condizione di violenza domestica e assistita per arrivare a tutti gli strumenti tecnico-giuridici necessari quando i figli contesi, in alcune aule giudiziarie, si trasformano in oggetto e non più in soggetto. Lo fa sapere in una nota stampa il Comitato Femminicidio in vita.

